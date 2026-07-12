جمال حمزة: منتخب مصر حقق «إعجازًا» في كأس العالم.. والاحتراف أولوية لأي لاعب

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب النرويج هو الأقرب لحسم مواجهته أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب النرويجي منذ انطلاق البطولة.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي: «أرشح فوز النرويج على إنجلترا في الدور ربع النهائي، لأن المنتخب النرويجي قدم مستويات مميزة في المونديال الجاري، وظهر بصورة أفضل من المنتخب الإنجليزي، وأراه مرشحًا بقوة لتحقيق الانتصار».

وأشاد نجم الزمالك السابق بما قدمه منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين حققوا إنجازًا استثنائيًا، قائلًا: «منتخب مصر، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، قدموا إعجازًا طوال منافسات كأس العالم، ونجحوا في الظهور بصورة مشرفة أمام العالم».

وتطرق جمال حمزة إلى ملف احتراف اللاعبين، مؤكدًا أن مصلحة اللاعب والمنتخب الوطني يجب أن تكون الأولوية، مضيفًا: «أي لاعب في أي نادٍ تصله فرصة احتراف حقيقية ومحترمة، يجب أن يرحل، لأن ذلك سيضيف إليه الكثير، وسيعود بالفائدة على منتخب مصر في المستقبل».