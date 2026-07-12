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اليوم آخر فرصة.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اليوم آخر فرصة.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم؟

السكن البديل للإيجار القديم
السكن البديل للإيجار القديم
عبد العزيز جمال
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يتصدر السكن البديل للإيجار القديم اهتمام آلاف المواطنين مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستقبال طلبات الحجز، إذ لم يتبق سوى اليوم فقط قبل غلق باب التقديم رسميًا، والمقرر له اليوم الأحد 12 يوليو 2026.

ويشمل البرنامج المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية، وفق ضوابط محددة، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، دون إعلان رسمي حتى الآن عن مد فترة التقديم.

ويأتي السكن البديل للإيجار القديم ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستحقين، بالتزامن مع تطبيق التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفقًا للضوابط القانونية.

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موعد غلق التقديم في السكن البديل للإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان اليوم الأحد 12 يوليو 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات السكن البديل للإيجار القديم ضمن المرحلة الحالية، سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وحتى الآن، لم تصدر الوزارة أي قرار رسمي بشأن مد فترة التقديم، لذلك يتعين على جميع الراغبين في الاستفادة من المبادرة سرعة الانتهاء من تسجيل الطلب ورفع المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويؤدي انتهاء الموعد المعلن إلى إغلاق باب استقبال الطلبات في هذه المرحلة، على أن تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الملفات وفحص بيانات المتقدمين تمهيدًا لإعلان نتائج الاستحقاق.

من يحق له التقديم في السكن البديل للإيجار القديم؟

حددت وزارة الإسكان الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج السكن البديل للإيجار القديم، حيث يقتصر التقديم على:

  • المستأجر الأصلي للوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
  • من امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية وفقًا للقوانين المنظمة.
  • كما يشترط أن تكون الوحدة المؤجرة مستخدمة للسكن بشكل دائم، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تقديم الطلب، بما يثبت أن الوحدة تمثل محل الإقامة الفعلي للمستفيد.

وتستهدف هذه الضوابط ضمان وصول الوحدات السكنية البديلة إلى الفئات المستحقة فعلًا، ومنع الاستفادة غير القانونية من المبادرة.

شروط السكن البديل للإيجار القديم

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة ضمن مشروع السكن البديل للإيجار القديم، وتشمل:

  • أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا.
  • ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجته أي وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة داخل جمهورية مصر العربية.
  • أن تكون الوحدة الحالية مستخدمة للسكن بصورة دائمة.
  • تخصيص الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفقًا للوحدات المتاحة.
  • تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتضمن التعهد بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها بعد استلام الوحدة الجديدة.

ويعد هذا التعهد أحد أهم شروط الاستفادة من المبادرة، حيث لا يسمح بالاحتفاظ بالوحدة القديمة مع الانتفاع بالوحدة البديلة في الوقت نفسه.

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المستندات المطلوبة للتقديم

يتطلب التقديم على السكن البديل للإيجار القديم تجهيز عدد من المستندات لإثبات الهوية، وصفة المتقدم، والحالة الاجتماعية، والدخل، وتشمل:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  • صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة، أو شهادات ميلاد الأبناء.
  • صورة من عقد الإيجار القديم الخاص بالوحدة.
  • إعلام الوراثة وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا كان العقد ممتدًا للورثة.
  • إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة.
  • شهادة دخل أو مفردات مرتب للعاملين.
  • شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.
  • بيان رسمي بقيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات.

ويُنصح بمراجعة جميع المستندات والتأكد من وضوح الصور قبل رفعها إلكترونيًا لتجنب تأخير إجراءات الفحص.

خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية. https://digital.gov.eg/ 
  • اختيار خدمة السكن البديل.
  • تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.
  • إدخال البيانات الشخصية وبيانات الوحدة المؤجرة.
  • تسجيل بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية.
  • رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
  • مراجعة جميع البيانات قبل اعتماد الطلب.
  • إرسال الطلب إلكترونيًا.
  • وبعد إتمام التسجيل، يحصل المتقدم على رقم طلب يمكن استخدامه في متابعة جميع مراحل الفحص والتخصيص لاحقًا.

التقديم من خلال مكاتب البريد

وفرت وزارة الإسكان أيضًا إمكانية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم من خلال مكاتب البريد المميكنة، لتيسير الإجراءات على المواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية.

ويتوجب على المتقدم اصطحاب جميع المستندات المطلوبة، مع التأكد من الحصول على ما يثبت تسجيل الطلب قبل مغادرة مكتب البريد، حتى يتمكن من متابعة موقفه بعد انتهاء فترة التقديم.

أهمية الاحتفاظ برقم التسجيل

يمثل رقم التسجيل الذي يحصل عليه المتقدم بعد تقديم طلب السكن البديل للإيجار القديم الوسيلة الأساسية لمتابعة الملف خلال المراحل اللاحقة.

ويستخدم هذا الرقم للاستعلام عن حالة الطلب، ومعرفة ما إذا كانت هناك مستندات إضافية مطلوبة، أو لمتابعة نتائج الفحص وإجراءات التخصيص.

لذلك تنصح الوزارة جميع المتقدمين بالاحتفاظ برقم الطلب، بالإضافة إلى نسخة من المستندات المرفوعة، تحسبًا للحاجة إليها في أي مرحلة لاحقة.

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ماذا يحدث بعد غلق باب التقديم؟

عقب انتهاء مهلة التقديم، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة جميع طلبات السكن البديل للإيجار القديم، للتأكد من استيفاء الشروط وصحة المستندات المقدمة.

وتشمل عملية الفحص مراجعة بيانات الملكية، والتحقق من الدخل، والتأكد من صفة الإقامة القانونية داخل الوحدة المؤجرة، بالإضافة إلى مطابقة البيانات مع الجهات المختصة.

وبعد انتهاء الفحص، يتم ترتيب الأولويات وفقًا للضوابط المعلنة، ثم تبدأ إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين.

وتؤكد وزارة الإسكان أن مجرد تسجيل الطلب لا يعني الحصول تلقائيًا على وحدة بديلة، وإنما يخضع الأمر لاستيفاء جميع شروط الاستحقاق، وتوافر الوحدات، واجتياز مراحل المراجعة والفحص.

ومع تبقي ساعات قليلة فقط على غلق باب السكن البديل للإيجار القديم، تنصح الوزارة جميع المواطنين المستحقين بسرعة استكمال إجراءات التسجيل، ورفع المستندات المطلوبة، والاحتفاظ برقم الطلب، لضمان دخول ملفاتهم ضمن مرحلة الفحص الحالية، خاصة في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن تمديد فترة التقديم.

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