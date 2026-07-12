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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع عشرات الانفجارات في إيران .. والقيادة المركزية: قصفنا بتوجيه مباشر من ترامب

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على
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قالت القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الحالية ضد إيران تنفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارًا سيئًا وهي تدفع الثمن الآن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن سفينة الحاويات تعرضت لحريق وأضرار جسيمة في غرفة المحركات وأحد أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وذكرت “سنتكوم” القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الحالية ضد إيران تنفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، فيما قال وزير الحرب الأمريكي أن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن.

وقالت وكالة مهر: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية ، وكذلك سماع دوي انفجارين في محيط تشابهار ودوي 5 انفجارات في منقطة دير بمحافظة بوشهر وعلى سواحل سيريك وميناب وبندر عباس.

كما قال  التلفزيون الإيراني: الانفجارات في تشابهار ناجمة عن هجوم أمريكي على كونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد و دوت 4 انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وذكر  التلفزيون الإيراني بدوي أكثر من 10 انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.
 

انفجارات إيران المركزية الأمريكية سنتكوم هرمز

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