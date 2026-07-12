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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«فيفا» يحسم الجدل حول هدف التعادل بمباراة إنجلترا والنرويج

انجلترا والنرويج
انجلترا والنرويج
رباب الهواري
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حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الذي أثير حول هدف التعادل الذي أحرزه منتخب إنجلترا في شباك النرويج خلال مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا صحة الهدف الذي سجله جود بيلينجهام في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأوضح "فيفا" أن مراجعة البيانات الصادرة عن المستشعر الإلكتروني المزود داخل الكرة أكدت عدم حدوث أي تماس بين الكرة وسلك الكاميرا العنكبوتية أثناء تنفيذ الهجمة، لينفي بذلك صحة الأنباء التي أشارت إلى احتمال اصطدام الكرة بالسلك قبل دخولها المرمى.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن نظام تتبع الكرة لم يسجل أي تغير مفاجئ في مسارها أو أي إشارة تدل على وجود احتكاك خارجي، وهو ما يؤكد قانونية الهدف الذي أعاد المنتخب الإنجليزي إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان الهدف قد أثار حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والمحللين، بعد تداول لقطات أظهرت الكرة قريبة من أسلاك الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب، إلا أن التكنولوجيا المستخدمة في البطولة حسمت الموقف بشكل نهائي.

ونجح المنتخب الإنجليزي في مواصلة انتفاضته خلال اللقاء، ليقلب تأخره أمام النرويج إلى فوز بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

النرويج انجلترا كأس العالم اخبار الرياضة

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