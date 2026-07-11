بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، مدعومة بزيادة أسعار جميع الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب، وسط استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر.

وسجلت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعار أمس الزيادات التالية:

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 29 جنيهًا، ليصل إلى 6680 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 25.38 جنيه، ليسجل 5845 جنيهًا للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 21.75 جنيه، ليصل إلى 5010 جنيهات للجرام.

وبالتزامن مع هذه الزيادة، ارتفعت أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب، لتسجل المستويات التالية:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46760 جنيهًا.

بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا من عيار 24 نحو 334000 جنيه.

وصل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام من عيار 24 إلى 668000 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 250 جرامًا من عيار 24 نحو 1670000 جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 6680000 جنيه.

سجل سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 5845000 جنيه.