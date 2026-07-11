أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 432.75 ريالاً



شهدت أسعار الذهب في السعودية تباينًا خلال تعاملات اليوم السبت بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، بالتزامن مع تحركات المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار المعدن النفيس.

ويواصل الذهب استقطاب اهتمام المتعاملين باعتباره أحد أهم أدوات التحوط، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يجعل تحركات أسعاره محل متابعة يومية داخل الأسواق السعودية.



أسعار الذهب



جاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 494.50 ريالًا للجرام.

عيار 22: 453.25 ريالًا للجرام.

عيار 21: 432.75 ريالًا للجرام.

عيار 18: 370.70 ريالًا للجرام.



الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية 3461 ريالًا، مواصلًا تحركاته بالتزامن مع تغيرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، باعتباره من أكثر المنتجات الذهبية تداولًا بين المستثمرين والأفراد.



سعر الأوقية



بلغ سعر أوقية الذهب في السوق السعودية 15379 ريالًا، فيما سجلت الأوقية في البورصة العالمية نحو 4105 دولارات، وهو المستوى الذي يعكس استمرار ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية.



تحركات عالمية



تخضع أسعار الذهب لتحركات مستمرة على مدار جلسات التداول العالمية، إذ تتأثر بالتغيرات في أسعار الدولار، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



عوامل التأثير



وتعد أسعار الفائدة، وأسعار النفط، ومعدلات الإنتاج، وحجم العرض والطلب من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه أسعار الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق السعودية.