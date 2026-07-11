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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برلمانية إسبانية حاملة رضيعها داخل البرلمان الأوروبي: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

البرلمانية الإسبانية لورا بالارين
البرلمانية الإسبانية لورا بالارين
فرناس حفظي
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أثارت البرلمانية الإسبانية لورا بالارين تفاعلاً واسعاً بعدما ألقت كلمة داخل البرلمان الأوروبي وهي تحمل طفلها الرضيع، في مشهد لفت الأنظار خلال جلسة تناولت الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت بالارين إن قطاع غزة "تحول من سجن مفتوح إلى مقبرة مفتوحة"، مطالبة بإنهاء الحرب، واتخاذ خطوات أوروبية أكثر حزماً تجاه إسرائيل.

ودعت البرلمانية الإسبانية إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدة ضرورة التحرك لوقف ما وصفته بالكارثة الإنسانية في القطاع.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث حظي بتفاعل كبير بسبب مضمون الكلمة والمشهد الذي ظهرت فيه وهي تحمل طفلها أثناء إلقاء كلمتها.

البرلمانية الإسبانية لورا بالارين البرلمان الأوروبي قطاع غزة الاتحاد الأوروبي

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