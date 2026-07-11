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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 على مستوي السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك.

تفاصيل سعر الدولار

وسجل سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية،التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة ".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.

سعر الدولار اليوم مال واعمال سغر الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار أعلي سعر دولار سعر الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر

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