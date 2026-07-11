ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مشروع استراتيجي لإحياء خط أنابيب النفط التاريخي الممتد من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس السوري، في خطوة تشارك فيها الولايات المتحدة والعراق وسوريا، وتهدف إلى إيجاد مسار بديل لتصدير النفط وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز.

وبحسب مسؤولين عراقيين وإقليميين نقل عنهم موقع "ميدل إيست آي"، فإن الاتفاق المرتقب سيُكشف عنه الأسبوع المقبل، بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.

ويعد خط كركوك-بانياس أحد أقدم خطوط نقل النفط في المنطقة، إذ اكتمل إنشاؤه عام 1952 على يد شركة نفط العراق، بطاقة نقل بلغت نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل أن تغلقه بغداد خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم تعرض لأضرار واسعة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ليخرج من الخدمة بشكل كامل.

وتشير التقديرات إلى أن إعادة تشغيل الخط تتطلب أعمالاً هندسية واسعة تشمل إنشاء مستودعات تخزين جديدة، وتركيب مضخات وأنظمة كهربائية حديثة، فيما رجح مسؤول إقليمي أن يتم استبدال الخط بالكامل، وهي عملية قد تستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام. وأضاف أن تحالفاً من الشركات الأمريكية تولى بالفعل مهام إعادة الإنشاء، في مؤشر على التزام واشنطن بالمشروع.

ويكتسب المشروع أهمية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية وتشديد إيران سيطرتها على مضيق هرمز، إذ سعت بغداد خلال الفترة الماضية إلى تصدير كميات محدودة من النفط عبر الأراضي السورية باستخدام شاحنات الصهاريج، إلا أن تلك الآلية لم تحقق القدرات المطلوبة.

وقال المحلل العراقي المستقل سرهنك حمسعيد إن العراق بات ينظر إلى سوريا من منظور مختلف، موضحاً أن الشكوك السابقة تراجعت بعد أن أثبتت التطورات الأخيرة حاجة بغداد إلى منفذ تصدير عبر الأراضي السورية.

ووفقاً للمصادر، من المنتظر أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق، في حين كانت الحكومة العراقية قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على اتفاق أولي مع شركتي "كابيتال تي آي" و"شيفرون" الأمريكيتين، إلى جانب شركة قطرية، لدراسة مشاريع خطوط أنابيب تربط كركوك وحديثة بميناء بانياس على البحر المتوسط.