صدى البلد يكرم حلمي عبد الباقي عن أغنية فارقني ومجمل أعماله| صور

كرّم موقع صدى البلد الفنان حلمي عبد الباقي، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، ونجاح أغنيته «فارقني»، بجانب مجمل أعماله المتميزة التي قدمها على مدار مشواره الفني ونجحت في ترك بصمة واضحة لدى الجمهور.

جاء التكريم تقديرًا لعطاء حلمي عبد الباقي الفني وإسهاماته في الساحة الغنائية، حيث استطاع خلال سنوات طويلة أن يحافظ على مكانته وحضور صوته المميز، مقدمًا مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور وحققت نجاحًا لافتًا.

واحتفى صدى البلد بالنجاح الذي حققته أغنية «فارقني»، والتي تمثل محطة جديدة في مشوار حلمي عبد الباقي، وسط تفاعل من جمهوره ومحبيه.

وأعرب حلمي عبد الباقي عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا تقديره لهذه اللفتة التي تمثل دعمًا للفنان ومسيرته، خاصة أن التكريم يأتي تقديرًا لمجمل أعماله وما قدمه طوال مشواره.

ويواصل حلمي عبد الباقي نشاطه الفني، وسط اهتمام جمهوره بكل جديد يقدمه، مع حرصه على اختيار أعمال تليق بتاريخه الفني وتواكب تطورات الساحة الغنائية.