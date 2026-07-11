مصطفى شوبير: مكملين على خطى محمد صلاح ونسعى لتشريف مصر في المحافل العالمية

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه للمنتخب .

وقال مصطفى شوبير في كلمته خلال لقاء مع الرئيس السيسي:" إحنا بنتكلم إمع بعض إننا مش جايين المونديال عشان نخرج ورفعنا طموحات الجمهور المصري".

وتابع شوبير:" إحنا مكملين على خطى محمد صلاح ونسعى لتشريف مصر في كل المحافل العالمية .. ورفعنا طموحات الجمهور المصري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

