قبل انطلاق دورته التاسعة .. مهرجان القاهرة للمونودراما يكشف لجنة تحكيم التأليف المسرحي

أعلن الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، المقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات الدورة التاسعة، التي تقام هذا العام تحت شعار «من القاهرة.. ينطلق الإبداع».



وتضم لجنة التحكيم نخبة من الكُتاب والأكاديميين من مختلف الدول العربية، وهم الكاتب محمد النبهاني من سلطنة عُمان، والدكتورة زينب لوت من الجزائر، والكاتب محمود سعيد من مصر، حيث تتولى اللجنة تقييم النصوص المشاركة واختيار الأعمال الفائزة وفق معايير فنية وإبداعية تضمن النزاهة والشفافية، مع التركيز على دعم الأفكار المبتكرة والكتابات المسرحية المتميزة.





وتأتي مسابقة التأليف المسرحي ضمن الفعاليات الرئيسية للمهرجان، انطلاقًا من حرص إدارته على دعم حركة الكتابة المسرحية وتشجيع المبدعين على تقديم نصوص جديدة تسهم في إثراء المسرح العربي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المؤلفين الشباب وأصحاب التجارب المختلفة لإبراز أعمالهم.

الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2026، بمشاركة عروض مسرحية من عدة دول، إلى جانب برنامج متنوع يضم ورشًا تدريبية، وماستر كلاس، وندوات فكرية، وعددًا من الفعاليات الثقافية، بما يعزز مكانة المهرجان كأحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في فن المونودراما.