لبنى عسل: تكريم منتخب مصر رسالة تقدير لمن أخلصوا ورفعوا اسم الوطن

أكدت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر بعد مشاركته في كأس العالم يمثل رسالة تقدير لكل من بذل جهدًا بإخلاص من أجل رفع اسم مصر، مشيرة إلى أن المنتخب نجح في كسب احترام الجماهير داخل مصر وخارجها بما قدمه من أداء وروح قتالية طوال مشواره في البطولة.





وأضافت أن الاحتفاء الشعبي والرسمي بالمنتخب يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق، مؤكدة أن استقبال اللاعبين في مدينة العلمين عكس صورة مصر الحديثة وما تشهده من تطور في مختلف القطاعات، معتبرة أن ما قدمه المنتخب يمثل بداية لمرحلة جديدة وطموحات أكبر للكرة المصرية.



وأوضحت لبنى عسل أن المنتخب لم يحقق فقط نتائج داخل الملعب، بل نجح أيضًا في غرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عن اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات يؤكد اهتمام الدولة ببناء مستقبل الرياضة وصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.



