الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري وتكريم أبطال الفريق بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في كأس العالم، يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل وسامًا على صدور جميع الرياضيين المصريين.

تكريم منتخب مصر

وأوضح رئيس حزب الغد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بأن الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة، وأن دعم الأبطال وتحفيزهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب من أداء مشرف أعاد الثقة للجماهير وأثبت أن الإرادة قادرة على صناعة المستحيل.

وأضاف أن تكريم الرئيس يحمل رسالة واضحة لكل شباب مصر مفادها أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن كل من يجتهد ويرفع اسم الوطن سيجد التقدير والدعم، وهو ما يعزز قيم الانتماء والولاء ويحفز الأجيال القادمة على مواصلة العمل والتميز.

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن الإنجازات الرياضية لا تقل أهمية عن الإنجازات في مختلف المجالات، لأنها تعكس صورة مصر أمام العالم، مؤكدًا أن المنتخب المصري نجح في رسم البسمة على وجوه الملايين، وكان خير سفير للدولة المصرية خلال البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التكريم الرئاسي سيظل محطة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية، ورسالة تؤكد أن مصر بقيادتها السياسية تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين، وتدعم كل من يسهم في رفع راية الوطن عالية بين الأمم.