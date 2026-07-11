قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بالإنجاز الكبير.. ويُكرِّم أبطال المنتخب
بعد تكريمه من الرئيس.. إمام عاشور: وسام الرياضة من الطبقة الأولى مصدر فخر ومسؤولية
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي
وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف
الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال
جراديشار يقترب للعودة إلى الأهلي .. وقرار مرتقب من عموتة
حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات
وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال

تكريم منتخب مصر
تكريم منتخب مصر
معتز الخصوصي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري وتكريم أبطال الفريق بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في كأس العالم، يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل وسامًا على صدور جميع الرياضيين المصريين.

تكريم منتخب مصر

وأوضح رئيس حزب الغد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بأن الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة، وأن دعم الأبطال وتحفيزهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب من أداء مشرف أعاد الثقة للجماهير وأثبت أن الإرادة قادرة على صناعة المستحيل.

وأضاف أن تكريم الرئيس يحمل رسالة واضحة لكل شباب مصر مفادها أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن كل من يجتهد ويرفع اسم الوطن سيجد التقدير والدعم، وهو ما يعزز قيم الانتماء والولاء ويحفز الأجيال القادمة على مواصلة العمل والتميز.

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن الإنجازات الرياضية لا تقل أهمية عن الإنجازات في مختلف المجالات، لأنها تعكس صورة مصر أمام العالم، مؤكدًا أن المنتخب المصري نجح في رسم البسمة على وجوه الملايين، وكان خير سفير للدولة المصرية خلال البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التكريم الرئاسي سيظل محطة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية، ورسالة تؤكد أن مصر بقيادتها السياسية تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين، وتدعم كل من يسهم في رفع راية الوطن عالية بين الأمم.

حزب الغد رئيس حزب الغد البسيسي الرئيبس السيسي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب

صحف ووكالات أنباء عربية وعالمية تبرز تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري

نائب الرئيس الأمريكي

تعثر الاتفاق مع إيران لن ينعكس سلبا على مستقبل نائب الرئيس الأمريكي السياسي.. تقرير

أرشيفية

دمشق بين ضغوط ترامب وشبح الحرب.. لماذا ترفض سوريا فتح جبهة ضد حزب الله؟

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد