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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تمتلك مخزونًا هائلًا من المواهب الشابة.. وتكريم الرئيس للمنتخب تاريخي

تكريم المنتخب
تكريم المنتخب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمود مرسي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وتكريمهم تقديرًا لأدائهم المشرف في بطولة كأس العالم 2026، يعكس فلسفة الدولة المصرية في تقدير النماذج الناجحة وترسيخ ثقافة الإنجاز والتميز لدى الأجيال الجديدة.

وقال محمود مرسي إن لقاء الرئيس السيسي بالمنتخب حمل رسائل وطنية وإنسانية مهمة، وفي مقدمتها أن قيمة النجاح لا ترتبط فقط بحسابات الفوز والخسارة، وإنما بما يقدمه أبناء الوطن من جهد وإخلاص وانضباط وقدرة على تمثيل مصر بصورة تليق بتاريخها ومكانتها أمام العالم.

إنجاز المنتخب في كأس العالم

وأضاف مرسي أن المنتخب الوطني نجح خلال مشواره في كأس العالم في صناعة حالة غير مسبوقة من الالتفاف الشعبي والفرحة بين المصريين، وقدم نموذجًا مشرفًا في العزيمة والإصرار والعمل الجماعي، مؤكدًا أن احترام الجماهير المصرية والعربية لما قدمه اللاعبون يمثل إنجازًا يستحق التقدير والبناء عليه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة وجود «كشافين متجردين» لاكتشاف المواهب يمثل نقطة تحول مهمة في ملف تطوير الرياضة المصرية، ويضع مبدأ تكافؤ الفرص في صدارة عملية صناعة الأبطال، بحيث تصل الفرصة إلى كل موهبة حقيقية في القرى والنجوع والأحياء ومختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مصر تمتلك مخزونًا هائلًا من المواهب الشابة، وأن الاستثمار في اكتشافها ورعايتها وتأهيلها وفق أسس علمية حديثة يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن وقوته الناعمة، مشددًا على أهمية بناء منظومة مستدامة تربط بين المدارس ومراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية.

تكريم منتخب مصر

وأكد مرسي أن اهتمام الرئيس بالاستماع إلى اللاعبين ودعم الجهاز الفني الوطني يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح، ويوجه رسالة واضحة إلى شباب مصر بأن الدولة تقف خلف كل مجتهد ومخلص وقادر على رفع اسم الوطن.

واختتم النائب محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه المنتخب الوطني يجب أن يكون بداية لمرحلة جديدة من العمل والتخطيط الرياضي، قائلًا: «لدينا المواهب والإمكانات والإرادة، ومع الرعاية الحقيقية وتكافؤ الفرص تستطيع مصر صناعة أجيال متعاقبة من الأبطال وكتابة المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية».

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