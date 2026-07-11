ناقد رياضي: حسام حسن غيّر عقلية منتخب مصر.. والرئيس وجّه ببناء جيل جديد من المواهب

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد أن منتخب مصر نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه خلال كأس العالم، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن غيّر عقلية اللاعبين ورسخ لديهم الثقة في مواجهة أقوى المنتخبات دون خوف.

وقال أبو عايد، خلال برنامج "الحياة اليوم"، إن الأداء الذي قدمه المنتخب أمام الأرجنتين بطل العالم أثبت قدرة اللاعبين على المنافسة، لافتًا إلى أن محمد صلاح لعب دورًا قياديًا كبيرًا داخل المنتخب، وأسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين.

وأضاف أن استقبال المنتخب في مدينة العلمين ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل دعم وتقدير كبيرة، مؤكدًا أن حديث الرئيس عن ضرورة اكتشاف المواهب من خلال كشافين متجردين يمثل خطوة مهمة لبناء جيل جديد قادر على مواصلة الإنجازات.

وأشار إلى أن التكريم الرئاسي وما صاحبه من احتفاء شعبي يمنح المنتخب دفعة معنوية قوية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، مع الاهتمام بقطاعات الناشئين لإعداد أجيال جديدة تمثل الكرة المصرية على أعلى مستوى.