صحف ووكالات أنباء عربية وعالمية تبرز تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري

أبرزت صحف ووكالات أنباء عربية وعالمية استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، ومنحهم كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتحت عنوان "السيسي يمنح لاعبي المنتخب المصري كأس الجدارة تقديرا للأداء البطولي في المونديال"، أشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا للأداء البطولي الذي قدموه خلال مونديال 2026، وتأكيده على اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف في المونديال، مشيدا بالقيم الرفيعة التي تحلى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري.

وبعنوان "السيسي يكرّم منتخب مصر ويؤكد: «الفراعنة» شرّفونا أمام العالم"، أبرزت صحيفة الخليج الإماراتية تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري ومنحهم كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع، والتُقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسي بلاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري.

ولفتت إلى تأكيد الرئيس السيسي على اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، وأن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضا.

وبعنوان "السيسي يكرم منتخب مصر بعد مشاركة تاريخية في كأس العالم"، أبرز موقع قناة "العربية" تكريم الرئيس السيسي لاعبي المنتخب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والتقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسي بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

ونوه بإشادة الرئيس السيسي بالقيم الرفيعة التي تحلى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، وتأكيده على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر.

أهمية "كشافي المواهب"

وتحت عنوان "خلال تكريمه للمنتخب.. السيسي يؤكد على أهمية كشافي المواهب"، أبرزت صحيفة "البلاد" البحرينية منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء ومستوى فني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وجود "كشافين متجردين" للمواهب الشابة والصغيرة، واستعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وبدورها، لفتت صحيفة البيان الإماراتية، تحت عنوان "السيسي يكرّم منتخب مصر ويؤكد على أهمية كشافي المواهب"، إلى إشادة الرئيس السيسي بالقيم الرفيعة التي تحلى بها لاعبي المنتخب، بما يعكس أصالة الشعب المصري، وتأكيده على أن الرياضة ليست فوزا وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

وأكد السيسي على ضرورة وجود "كشافين متجردين" للمواهب الشابة والصغيرة، واستعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني، وكذلك ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

أداء بطولي ومستوى فني رفيع

ومن جانبها، أبرزت صحيفة "الأنباء " الكويتية تحت عنوان "الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيداً بالمنتخب المصري: ما تحقق في مونديال 2026 أداء بطولي ومستوى فني رفيع"، تأكيد الرئيس السيسي على اعتزازه وتقديره للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري على ما قدموه من أداء مشرف، وكذلك تأكيده أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضا.

وبدورها، أشارت صحيفة "الرأي" الكويتية، تحت عنوان "السيسي يكرم الفراعنة"، إلى منح الرئيس السيسي، لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لأدائهم البطولي ومستواهم الفني الرفيع خلال بطولة كأس العالم، وما أظهروه من عزيمة وانضباط.

وتحت عنوان "السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة"، أبرزت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، استقبال الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنحهم كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني متميز خلال البطولة، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية مع أفراد البعثة.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن الشعب المصري يمتلك شغفا كبيرا بكرة القدم، وأن البلاد تزخر بالمواهب القادرة على الوصول إلى مستوى نجوم المنتخب الحالي، مشددا على أهمية وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة، واستعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم للاعبين الموهوبين وللجهاز الفني الوطني.

رسالة خاصة

وتحت عنوان "بعد إنجاز كأس العالم 2026 التاريخي.. السيسي يكرم منتخب مصر برسالة خاصة"، أبرز موقع "العين الإخبارية" استقبال الرئيس السيسي لبعثة منتخب مصر بمدينة العلمين، وتأكيد الرئيس السيسي اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مشيرا إلى أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضا.

وبعنوان "السيسي يستقبل منتخب مصر ويمنحه كأس الجدارة وأوسمة تكريمية بعد إنجاز المونديال"، أشارت الجريدة الكويتية إلى تكريم الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري ومنحهم كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع، والتُقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسي بلاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري.

وكذلك بعنوان "الرئيس المصري يكرم بعثة الفراعنة بعد عودتها من أمريكا"، أبرز موقع "سودان اندبندنت" تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، في مدينة العلمين الجديدة.

وبدورها، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرئيس المصري يُكرم بعثة الفراعنة بعد عودتها من أمريكا"، إلى منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط.

وبعنوان "الرئيس المصري يكرم بعثة منتخب بلاده بعد المشاركة في كأس العالم 2026"، أبرزت صحيفة "اليوم" السعودية تأكيد الرئيس السيسي أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهدا بإخلاص.

وأشارت إلى إشادة الرئيس السيسي بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، وتأكيده على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديدا، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق.

شرفتم الوطن أمام العالم

وبعنوان "السيسي يكرّم منتخب مصر بعد مشاركته في المونديال: شرفتم الوطن أمام العالم"، أبرزت صحيفة السياسة الكويتية منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم، وتأكيده على أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضًا.