حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات

يشهد المتحف المصري الكبير إقبالًا متواصلًا من الزائرين من داخل مصر وخارجها، باعتباره أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، إذ يضم آلاف القطع الأثرية التي توثق تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويحرص الراغبون في زيارته على معرفة طريقة حجز التذاكر إلكترونيًا، إلى جانب أسعار التذاكر الرسمية، ومواعيد الزيارة، والجولات الإرشادية المتاحة، وهو ما يوفره المتحف من خلال موقعه الرسمي لتسهيل إجراءات الحجز وتنظيم استقبال الزائرين.

رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير إلكترونيًا

أتاح المتحف المصري الكبير خدمة حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمتحف، بما يتيح للزائرين إتمام جميع إجراءات الحجز قبل موعد الزيارة، واختيار الفئة المناسبة، وتحديد الموعد الملائم، ثم استكمال عملية الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل تجربة الزيارة وتقليل الوقت المستغرق في إجراءات الدخول.

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خطوات حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تبدأ عملية الحجز بالدخول إلى الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، ثم اختيار نوع التذكرة سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب، وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ وموعد الزيارة من بين المواعيد المتاحة، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، واستكمال عملية الدفع الإلكتروني، لتصل التذكرة بعد ذلك إلى الزائر عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

وينصح المتحف بإجراء الحجز مسبقًا، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية، لضمان توافر المواعيد المناسبة، وتجنب امتلاء الطاقة الاستيعابية في الأوقات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من الزائرين.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين

حدد المتحف المصري الكبير أسعار التذاكر الرسمية للمصريين، حيث تبلغ قيمة تذكرة البالغين 200 جنيه، بينما تبلغ قيمة تذكرة الأطفال 100 جنيه، كما تبلغ قيمة تذكرة الطلاب 100 جنيه، ويستفيد كبار السن من السعر نفسه بقيمة 100 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب

وبالنسبة للعرب والأجانب، تبلغ قيمة تذكرة البالغين 1450 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة تذكرة الأطفال 730 جنيهًا، كما تبلغ قيمة تذكرة الطلاب 730 جنيهًا، وفق الأسعار الرسمية المعلنة.

أما بالنسبة للعرب والأجانب المقيمين، فتبلغ قيمة تذكرة البالغين 730 جنيهًا، في حين تبلغ قيمة تذكرة الأطفال 370 جنيهًا، وتبلغ قيمة تذكرة الطلاب 370 جنيهًا.

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير

يوفر المتحف أيضًا جولات إرشادية للراغبين في التعرف بصورة أعمق على مقتنياته الأثرية، حيث تبلغ قيمة الجولة الإرشادية للمصريين 350 جنيهًا للبالغين، بينما تبلغ قيمة الجولة للأطفال وكبار السن 175 جنيهًا.

أما للعرب والأجانب، فتبلغ قيمة الجولة الإرشادية للبالغين 1950 جنيهًا، في حين تبلغ قيمة الجولة للأطفال والطلاب 980 جنيهًا.

وبالنسبة للعرب والأجانب المقيمين، تبلغ قيمة الجولة الإرشادية للبالغين 980 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة الجولة للأطفال والطلاب 500 جنيه.

ماذا تشمل تذكرة المتحف المصري الكبير؟

تشمل تذكرة الدخول زيارة قاعات الملك توت عنخ آمون، وقاعات العرض الرئيسية، والدرج العظيم، ومتحف مراكب خوفو، إلى جانب المنطقة التجارية والحدائق الخارجية، بما يمنح الزائر فرصة للاطلاع على مجموعة واسعة من الكنوز الأثرية والمرافق التي يضمها المتحف.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

يستقبل المتحف المصري الكبير زواره يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً، بينما تمتد ساعات العمل يومي السبت والأربعاء حتى الساعة 10:00 مساءً، وذلك لإتاحة وقت أطول أمام الزائرين للاستمتاع بجولاتهم داخل المتحف والاستفادة من مختلف المعروضات والخدمات المتاحة.

إقبال متزايد على الحجز الإلكتروني

ويعد الحجز الإلكتروني الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة للراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير، إذ يتيح اختيار موعد الزيارة وإتمام جميع الإجراءات قبل الوصول، بما يسهم في تنظيم حركة الدخول واستقبال الزائرين، خاصة مع استمرار الإقبال على زيارة أحد أبرز الصروح الثقافية والأثرية في مصر، والذي يضم آلاف القطع الأثرية التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة.