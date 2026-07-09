رئيس سياحة النواب: افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر الثقافية عالميا

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بافتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الصرح الثقافي الجديد يمثل إضافة نوعية للمنتج السياحي والثقافي المصري، ويعكس حجم الجهود المبذولة للخروج بالمتحف بأعلى معايير العرض المتحفي العالمية.

وأوضحت أن المكتبة تم إنشاؤها وتجهيزها وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات الحديثة، لتصبح مركزاً متطوراً للمعرفة والبحث العلمي وتبادل الخبرات على المستوى الدولي، بما يسهم في استقطاب الباحثين والدارسين والمهتمين بالآثار والحضارة المصرية من مختلف دول العالم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن افتتاح المكتبة داخل المتحف المصري الكبير يعزز من القيمة المضافة للزيارة السياحية، ويحول المتحف من مجرد مقصد للعرض المتحفي إلى مركز متكامل للتعلم والإبداع وتبادل المعرفة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الربط بين السياحة والثقافة والتعليم.

دعم السياحة الثقافية والعلمية

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن وجود مكتبة بحثية بهذا المستوى داخل أكبر متحف للآثار في العالم سيساهم بشكل مباشر في دعم السياحة الثقافية والعلمية، ويمنح مصر فرصة لاستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية، بما ينعكس إيجاباً على الترويج للوجهة المصرية وزيادة أعداد السائحين المهتمين بالتاريخ والحضارة.

وأعلنت مصطفي، دعم لجنة السياحة، لكافة الجهود التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية والمتاحف المصرية وتحويلها إلى منتجات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة عالمياً.

وقالت سحر طلعت مصطفى: الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو من أحد أهم أدوات جذب السياحة عالية الإنفاق.