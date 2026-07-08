الأوقاف تعلن موعد التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بمراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات من أعمال الاختبارات الأولية التحريرية والشفوية للمسابقة الثقافية الكبرى للمتميزين من دارسي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2025-2026م.

وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم التميز العلمي، واكتشاف الكفاءات الواعدة، وتشجيع الدارسين على التحصيل العلمي الرصين.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى عن تأهل ستة مراكز ثقافية إلى التصفيات النهائية، وهي: مركز النور، ومركز كفر الشيخ، ومركز الاستقامة، ومركز العريش، ومركز أسيوط، ومركز سوهاج، بعد اجتياز دارسيها الاختبارات المقررة بنجاح.

ودعت الوزارة جميع الدارسين المتأهلين إلى التوجه إلى أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليو 2026م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لأداء الاختبارات التحريرية والشفوية الخاصة بالتصفيات النهائية، التي ستُحسم على أساسها نتائج المسابقة واختيار الفائزين.

كما أكدت وزارة الأوقاف ضرورة التزام كل متسابق بإحضار بطاقة الرقم القومي، مشددة على أنه لن يُسمح بدخول لجان الاختبارات دون تقديمها، متمنيةً لجميع المتسابقين دوام التوفيق والنجاح.

وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن الوقف

وفي سياق آخر ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة عن الوقف في تاريخ المسلمين، وذلك في مقر صندوق الوقف الأوزبكي بمركز الحضارة الإسلامية في العاصمة الأوزبكية، طشقند.

أدار الجلسة فضيلة الشيخ زين الدين صدر الدينوفيتش إيشانقولوف، مدير الصندوق - نائب رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، مثمنا للوزير تكرمه بلقاء عدد من علماء أوزبكستان ومسئولي الأوقاف بها للحديث عن تاريخ الوقف عند المسلمين، وكذلك عن التجربة المصرية في صون الأوقاف وتعظيم عوائدها.