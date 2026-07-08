الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: اختتام امتحانات القسم العلمي في أجواء مستقرة وهدوء

اختتم طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابعت الغرفة المركزية للعمليات بقطاع المعاهد الأزهرية سير الامتحانات على مدار اليوم، للتأكد من انتظام اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب في ختام امتحانات القسم العلمي، مع استمرار التنسيق بين المناطق الأزهرية والجهات المعنية؛ لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأكدت الغرفة المركزية أن أسئلة امتحان الأدب والمطالعة والنصوص جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية، وتضمنت ما درسه الطلاب خلال العام الدراسي، دون تلقي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج المقرر.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية للغرفة المركزية، مطمئنًا على انتظام سير اللجان بمختلف المحافظات، فيما أجرى أ.د أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة ميدانية للجنة فتيات المعادي بمنطقة القاهرة الأزهرية، إلى جانب متابعته الإلكترونية لأعمال الغرفة المركزية.

جولة تفقدية

كما تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لجنة فتيات المعادي، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطالبات، في إطار التعاون المستمر بين محافظة القاهرة وقطاع المعاهد الأزهرية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.