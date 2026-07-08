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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي أوزبكستان: الأزهر قبلة طلاب العلم في بلادنا

الضويني يلتقي مفتي أوزبكستان
الضويني يلتقي مفتي أوزبكستان
محمد شحتة

التقى الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي جمهورية أوزبكستان ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، بما يخدم رسالة الإسلام السمحة ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.

وفي مستهل اللقاء، نقل مفتي أوزباكستان، خالص تحياته وتقديره إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المتنامية بين أوزبكستان ومصر، مثمنًا ما تشهده من تطور ملحوظ على المستوى السياسي، وما أثمرته الشراكة بين قيادتي البلدين من تعاون متزايد في مختلف المجالات.

خريجي الأزهر في أوزباكستان

وأكد مفتي أوزبكستان أن الأزهر الشريف يظل المؤسسة الدينية الأولى التي يتطلع إليها أبناء أوزبكستان لدراسة العلوم الشرعية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من القيادات الدينية والعلماء في بلاده هم من خريجي الأزهر، مشيدًا بالدور العالمي الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ ثقافة السلام، وتعزيز الحوار، ونشر قيم الاعتدال والتعايش.

من جانبه، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، وحكومة أوزبكستان، وشعبها، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، بجميع قطاعاته وهيئاته العلمية والدعوية، يرحب بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم قضايا الأمة الإسلامية، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الأوزبكية من تطور متسارع، وما انعكس عنه من تعاون مثمر بين مؤسسات البلدين.

حضر اللقاء السفير عبد الرحمن موسى مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية و الدكتور محمد مشعل أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر.

أوزبكستان مسلمي أوزبكستان الإسلام هيئة كبار العلماء الوسطية مصر

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