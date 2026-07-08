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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
محمد على

 ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ، اجتماعاً كان مقرراً اليوم الأربعاء لمناقشة إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد مصدر إسرائيلي لوكالة رويترز.

من المرجح أن يثير أي بيع من هذا القبيل غضب المسؤولين الإسرائيليين. 

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، إن هيجسيث كان من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لإسرائيل، وأن إيران ستكون من بين المواضيع التي ستُناقش بينهما.


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الصراع الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قد "انتهت" وأنه لا يريد الدخول في نقاش مع طهران.

لم يصدر عن السفارة الأمريكية في إسرائيل أي تعليق فوري بشأن الاجتماعات التي كان من المقرر أن يعقدها هيجسيث.

لطالما انتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، واتهمت إسرائيل مراراً وتكراراً بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي توسطت فيه باكستان.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إنه يعارض بيع طائرات إف-35 إلى تركيا، وأنه أوضح معارضته لترامب.


وقال نتنياهو لشبكة سي إن إن: "سيؤدي ذلك إلى تدمير توازن القوى في الشرق الأوسط لأن تركيا لديها طموحات عدوانية".

أعلن ترامب، الذي يحضر قمة الناتو في تركيا برفقة هيجسيث، يوم الثلاثاء أنه سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب شرائها صواريخ الدفاع الجوي الروسية في عام 2019.

 وأشار إلى استعداده لبيع مقاتلات إف-35 إلى حليفه في الناتو، وهي خطوة من المرجح أن تواجه معارضة شديدة في الكونجرس وكذلك في إسرائيل.

تدهورت العلاقات الثنائية بشكل حاد بسبب حصول تركيا على منظومة إس-400 الروسية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على شركة دفاع تركية كبرى وإخراج أنقرة من برنامج مقاتلة الشبح إف-35.

تحسنت العلاقات بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لكن مبيعات الطائرات لا تزال محظورة بموجب القانون الأمريكي. 

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