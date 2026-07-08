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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الألماني يبحث مواصلة دعم أوكرانيا وتوسيع صلاحيات الشرطة الرقمية

البرلمان الألماني يبحث مواصلة دعم أوكرانيا وتوسيع صلاحيات الشرطة الرقمية
البرلمان الألماني يبحث مواصلة دعم أوكرانيا وتوسيع صلاحيات الشرطة الرقمية
أ ش أ

يبحث البرلمان الألماني (البوندستاج)، خلال جلسته المقررة اليوم الأربعاء، مواصلة الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

كما يناقش النواب حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة والنيابة العامة في مجال التحقيقات الرقمية حيث تقترح وزارة الداخلية منح السلطات أدوات أوسع لتحليل البيانات تلقائيًا، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار جهود مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة.

وتتضمن الحزمة أيضًا وضع عدد من صلاحيات التحقيق الرقمي على أساس قانوني واضح للمرة الأولى، بما يشمل قواعد للمطابقة البيومترية الآلية، ومنصات تحليل بيانات الشرطة، وصلاحيات جديدة لأجهزة إنفاذ القانون.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة بعنوان "250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة: الحرية والديمقراطية والمسؤولية"، وفقًا للموقع الرسمي للبرلمان الألماني.

البرلمان الألماني البوندستاج الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية توسيع صلاحيات الشرطة مجال التحقيقات الرقمية وزارة الداخلية جهود مكافحة الإرهاب

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