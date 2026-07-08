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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرات مجتمعية لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت جامعة سوهاج في توفير الدعم اللازم لعدد كبير من الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال مساهمات كريمة من عدد من فاعلي الخير والداعمين للعمل المجتمعي، تأكيدًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم التعليم وتمكين الشباب من استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاستجابة السريعة من أهل الخير كان لها بالغ الأثر في تخفيف الأعباء عن هؤلاء الطلاب، حيث بادر  فاعلي الخير بالتبرع لسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب المتعثرين في أكثر من كلية، في صورة تجسد روح الانتماء والمسؤولية تجاه أبناء الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المبادرة النبيلة، التي كان لها أثر مباشر في إدخال السعادة إلى نفوس الطلاب وأسرهم، ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم في بيئة تعليمية مستقرة.

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