"الشمام الدامي".. ثمرة صيفية تُصيب أسرة كاملة بتسمم غذائي في سوهاج

تحولت وجبة منزلية عادية إلى لحظات من الرعب داخل إحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بعدما أصيب ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم ثمرة شمام داخل منزلهم، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار حوادث التسمم الغذائي خلال فصل الصيف.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، يقيمون بقرية أولاد يحيى قبلي التابعة لمركز دار السلام، إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض تسمم غذائي شديدة، تمثلت في القيء المستمر وآلام حادة بالبطن وحالة إعياء عامة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين تناولوا ثمرة شمام داخل منزل الأسرة، وبعد فترة قصيرة ظهرت عليهم أعراض التسمم، ما دفع ذويهم إلى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر الطبية أن الحالات الثلاث خضعت للفحوصات والعلاج اللازم، مع متابعة حالتهم الصحية لحين استقرارها، فيما جرى أخذ عينات من الطعام للوقوف على السبب الحقيقي وراء الإصابة، وما إذا كانت ناتجة عن فساد الثمرة أو تلوثها بمواد كيميائية أو مبيدات.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين وأفراد الأسرة، مع انتظار نتائج الفحوصات والتقارير المعملية التي ستحدد السبب النهائي للتسمم.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين، بالتزامن مع استكمال التحقيقات، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود شبهة إهمال أو مخالفة تتعلق بسلامة الأغذية المتداولة.