أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7-7-2026

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، تباينًا في حركة الأسعار، حيث قاد البطيخ قائمة الارتفاعات بين الأصناف الأكثر تداولًا، وتراجع الموز، وتفاوتت أسعار التفاح والعنب وسط استمرار تغيرات أسعار الفاكهة مع زيادة المعروض من بعض الأصناف الموسمية.

أسعار الموز اليوم

الموز المستورد: 40.70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات.

الموز المغربي: 32 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيه.

الموز الصعيدي: 30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 7 جنيهات.

استقر سعر الموز البيكو عند 40 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

بلغ سعر عنب بناتي أحمر نحو 45 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البطيخ نحو 80 جنيهًا للواحدة بارتفاع 8 جنيهات

وتراوح سعر المانجو السكري بين 28 لـ 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر التفاح المحلي لنحو 50 جنيهًا للكيلو

وتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 50 لـ100 جنيهًا للكيلو