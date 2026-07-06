الموز يتراجع 10 جنيهات والبطيخ يرتفع 8 .. أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، تباينًا في حركة الأسعار، حيث قاد البطيخ قائمة الارتفاعات بين الأصناف الأكثر تداولًا، بينما واصل الموز تراجعه ليسجل أكبر انخفاض، في حين سجلت أسعار التفاح والعنب زيادات متفاوتة، وسط استمرار تغيرات أسعار الفاكهة مع زيادة المعروض من بعض الأصناف الموسمية.

أسعار الفاكهة التي انخفضت اليوم

الموز المستورد: 45.83 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10.84 جنيه.

الموز المغربي: 37.14 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.76 جنيه.

الموز البلدي: 35.58 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 93 قرشًا.

الموز البيكو: 39.33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 قروش.

أسعار الفاكهة التي ارتفعت اليوم

العنب المستورد: 72.10 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 11.64 جنيه.

البطيخ: 72.36 جنيهًا للواحدة، بارتفاع 8.27 جنيه.

التفاح جولدن: 81.13 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.27 جنيه.

التفاح المحلي: 55.06 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 2.06 جنيه.

التفاح: 86.19 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 97 قرشًا.