أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 3-7-2026

أظهرت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة 3-7-2026 علي مستوي سوق العبور للجملة.

سعر الخضروات

وسجلت اسعار الخضروات أداء مستقرًا بالتوازي مع انتهاء عمليات التسوق داخل سوق العبور بنهاية الأسبوع الجاري.

سعر الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم 13 جنيهًا و البطاطس 16 جنيهًا و البصل الأبيض 10 جنيهات والأحمر 8.5 جنيه والكوسة 20 جنيها والجزر 20 جنيها للكيلو والفاصوليا 34 جنيها.

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 10 جنيهات و الرومي 8 جنيهات والأبيض 15 جنيها و الفلفل الرومي 22 جنيها و الحامي 17 جنيها والألوان 45 جنيها للكيلو والملوخية 10 جنيهات للرابطة.

الخيار والقلقاس

وصل سعر كيلو الخيار 18 جنيها و البامية 45 جنيهًأ والقلقاس 14 جنيها والبطاطا 14 جنيهًا و الثوم 40 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.

ورق العنب والكرنب

سجل سعر كيلو ورق العنب البناتي والبلدي 50 جنيها و الخس 8 جنيهات بوزن 3 كيلو والكابوتشي 12 جنيها و الكرنب 5 جنيهات للواحدة والبروكيلي 50 جنيها و القرنبيط 5.5 جنيها .

سعر الفاكهة

وأظهر سعر الفاكهة استقرارا في تعاملات اليوم حيث

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 18 جنيها و الجريب فروت 20 جنيها والليمون البلدي 55 جنيها و الليمون الأضاليا 20 جنيها .

سعر العنب

وبلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر و الأحمر 40 جنيها للكيلو و الكرمسن 45 جنيها والأسود 45 جنيها و التفاح المصري 50 جنيها والأمريكي الإيطالي 100 جنيها و البلح الرملي 30 جنيها و السيوي 70 جنيها.

سعر التين والكانتلوب

بلغ سعر كيلو التين البرشومي 50 جنيها والكانتلوب 16 جنيها والشمام 16 جنيها .

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 80 جنيها و الهندي و تيمور 40 جنيها والمانجو الزبدية 33 جنيها و المانجو 25 جنيها والفونس 40 جنيها و الفص 100 جنيها و المانجو الدبشة 30 جنيها و الصديقة 37 جنيها والجولك 37 جنيها و السكري 50 جنيها و بيض العجل بـ30 جنيها و السنارة بـ30 جنيها و المانجو فجر كلان 35 جنيها و المانجو التومي 35 جنيها .

سعر البطيخ

بلغ سعر البطيخة نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 نحو 64 جنيها ونمرة 3 بـ36 جنيها و الخوخ البلدي العريشي بـ75 جنيها للكيلو والنكترين البلدي بـ35 جنيها.