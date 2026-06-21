سعر الخضروات والفاكهة اليوم.. البطاطس بـ15 جنيهًا و الطماطم تسجل 17 جنيهًا

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الأحد 21-6-2026 داخل سوق العبور للجملة .

سعر الخضروات اليوم

وسجل سعر أصناف الخضروات المختلفة ثباتا في الساعات الأولى من بدء عمل سوق العبور دون تغيير.

سعر الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم 17 جنيهًا و البطاطس 15 جنيهًا و البصل الأبيض 11 جنيهًا و البصل الأحمر 9 جنيهات للكيلو والكوسة 16 جنيها و الجزر بـ20 جنيها و الفاصوليا 38 جنيها للكيلو.

سعر الباذنجان والفلفل

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 11 جنيهًا و الباذنجان الرومي 7 جنيهات والأبيض 16 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 16 جنيها و الفلفل الحامي 13 جنيها و الفلفل الألوان 30 جنيهًا والملوخية 8 جنيهات.

سعر الخيار والبامية

بلغ سعر كيلو الخيار 18 جنيهًا و البامية 45 جنيها للكيلو و القلقاس 13 جنيها و الثوم 40 جنيها و اللفت 6 جنيهات للكيلو و البنجر 8 جنيهات للكيلو.

سعر ورق العنب

بلغ سعر كيلو ورق العنب 40 جنيهًا و الخس 8 جنيهات للرابطة و الكابوتشي 12 جنيها للواحدة و الكرنب 5 جنيهات للواحدة.

سعر الفاكهة

واستقر سعر الفاكهة بمختلف أصنافها داخل سوق العبور للجملة

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 15 جنيها والجريب فروت بـ20 جنيها للكيلو و الليمون البلدي 50 جنيها و الليمون الأضاليا 20 جنيها و العنب البناتي الأصفر أو الأحمر بـ35 جنيها للكيلو و العنب الكرمسن بـ40 جنيها للكيلو والعنب الأسود 40 جنيها .

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح المصري بـ45 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيها للكيلو و البلح الرملي 30 جنيها و البلح السيوي50 جنيها للكيلو والتين البرشومي 70 جنيهًا.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو الكانتلوب 20 جنيها والشمام 20 جنيها للكيلو و المانجو العويس 50 جنيها و المانجو الهندي 35 جنيها و المانجو التيمور 35 جنيها و الزبدية 31 جنيها و المانجو البلدي 25 جنيها والمانجو الفونس 35 جنيها و الفص 90 جنيها و المانجو الدبشة 30 جنيها للكيلو و الصديقة 35 جنيها و الجولك 32 جنيها و السكري 60 جنيهًأ و المانجو بيض عجل 30 جنيها و السنارة بـ35 جنيها و المانجو فجر كلان 35 جنيها و المانجو التمومي 35 جنيها .

سعر البطيخ

بلغ سعر كيلو البطيخ نمرة 1 100 جنيه للواحدة ونمرة 2 بـ 64 جنيها و نمرة 3 بـ36 جنيها للواحدة، و الخوخ البلدي 60 جنيها للكيلو والنكترين البلدي 35 جنيها و البرقوق الهولو بـ100 جنيه للكيلو و البرقوق السكري بـ60 جنيها و المشمش السويسي 30 جنيها والفيومي بـ30 جنيهاً والكمثري 150 جنيهًأ للكيلو و الأناناس 75 جنيها.