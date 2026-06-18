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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الورقيات والخضروات سلاح طبيعي لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة

الخضروات
الخضروات
محمد البدوي

يتصاعد الجدل حول بعض الأنظمة الغذائية التي تدعو إلى تقليل أو الامتناع عن تناول الخضروات والورقيات، وتعلو الأصوات ما بين مؤيد ومعارض لتناولها.

تعزيز صحة الإنسان 

وأكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية هذه الأطعمة في تعزيز صحة الإنسان ودعم جهاز المناعة.

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 أنماط التغذية الحديثة

وأوضح أن الألياف الغذائية تمثل عنصرًا أساسيًا للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن أنماط التغذية الحديثة تعاني من نقص واضح في استهلاك الألياف، الأمر الذي يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بالحساسية والسمنة وبعض أنواع السرطان؛ كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الأغذية واحترام النعم الغذائية التي توفرها الطبيعة.

دعم المناعة والحفاظ على الصحة

وعلق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على الآراء التي تروج للاستغناء عن الورقيات والخضروات ضمن بعض الأنظمة الغذائية، مؤكدًا أن هذه الأطعمة تلعب دورًا محوريًا في دعم المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

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 الوقاية من الأمراض المزمنة

وأوضح بدران، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، أن الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والورقيات تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن النظام الغذائي الحديث يعاني من انخفاض كبير في معدلات استهلاك الألياف، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان ويزيد من مخاطر الإصابة بالحساسية والسمنة وبعض أنواع السرطان.

الخضروات والفاكهة

شراء الخضروات والفاكهة

وأكد أنه يحرص شخصيًا على شراء الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي من مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نظافة الأغذية أثناء نقلها وتخزينها، احترامًا لقيمتها الغذائية وحرصًا على سلامة المستهلك.

قيمة صحية وغذائية

وأضاف أن الورقيات مثل الجرجير والبقدونس والكرفس والفجل والبصل تمثل جزءًا أساسيًا من نظامه الغذائي، معتبرًا أن حملها والعودة بها إلى المنزل يشبه حمل باقة من الورود لما تمثله من قيمة صحية وغذائية كبيرة.

الوقاية من الأمراض المزمنة الجرجير الأنظمة الغذائية تناول الخضروات الخضروات والورقيات

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