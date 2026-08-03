انفجار قرب ناقلة بسواحل عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغًا بشأن حادث بحري وقع على بعد نحو 20 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وذكرت الهيئة أن ربان إحدى الناقلات أفاد بسماع دوي انفجار بالقرب من السفينة أثناء إبحارها في المنطقة، دون أن يتضح على الفور سبب الانفجار أو ملابساته.

وأكدت الهيئة أن الناقلة واصلت رحلتها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع إيران اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الاتصالات الجارية بين الجانبين تركز على آلية التفاوض وعدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب إن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربًا عن ثقته بإمكانية التوصل أيضًا إلى اتفاق يتعلق بنزع السلاح النووي، في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين يناقشان حاليًا شكل المفاوضات وترتيباتها، موضحًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من الحوار بين البلدين بعد فترة من التصعيد والتوتر.