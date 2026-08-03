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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقب زلزال الـ5.2 ريختر.. الهلال الأحمر يصدر تعليمات عاجلة للمواطنين ويخصص الرقم 15322 للطوارئ

زلزال
زلزال

أصدر الهلال الأحمر المصري بيانا عاجلا بخصوص رصد زلزال بقوة 5.2 درجات شعر به سكان القاهرة والمحافظات.

تتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في مصر [3:00] صباحا والتى شعر بها سكان العديد من المحافظات والقاهرة ،وتم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا:

  تفعيل خطة الطوارئ بالمدن التي شعرت بالهزة

تعليمات عاجلة للمواطنين   

* تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.  
* الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط.  
* متابعة التحديثات الرسمية  و عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.  

الوضع الحالي: 

* لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.  
* للبلاغات التواصل علي الرقم المختصر ١٥٣٢٢ 
 

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