أخبار السيارات| مرسيدس 190 Evo II تعود من التسعينيات.. مواصفات بورشه باناميرا 2026 GTS

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعد بورشه واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية والفاخرة، إذ تأسست عام 1931 في ألمانيا، ونجحت على مدار عقود في بناء مكانة قوية داخل الأسواق العالمية بفضل تركيزها على تطوير سيارات تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

أعادت شركة فيسبيرا أوتوموبيلي الإيطالية واحدة من أشهر السيارات في حقبة التسعينات إلى الواجهة من جديد، بعدما كشفت عن مشروع تعديل يستند إلى مرسيدس 190 Evo II، التي تعد من أبرز الطرازات الكلاسيكية في تاريخ العلامة الألمانية.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q9 موديل 2027 ، وتنتمي Q9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو X7، ومرسيدس GLSk .

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد موديل 2027، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .