زياد ظاظا: عملت قبل الغناء نجار وحلاق وفران

كشف مؤدي الراب زياد ظاظا عن جانب من رحلته قبل الشهرة، مؤكدًا أنه عمل فى عدد من المهن المختلفة منذ صغره، قبل احترافه الغناء، حيث تحدث عن تفاصيل تلك التجارب التى شكلت شخصيته ومسيرته.

وقال زياد ظاظا خلال لقاءه فى برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس: « كان عندنا نجارين تحت البيت اشتغلت معاهم، وبعدها اشتغلت سيلز فى شركات واشتغلت فى سوبر ماركت أول شغلانه ليا وفى فرن عيش، واشتغلت حلاق».

الرابر زياد ظاظا، طرح مؤخرًا أغنية «بحلم معاك» من ألحان الموسيقار هانى شنودة، والتى يقدمها برؤية موسيقية جديدة تجمع لأول مرة بين مغنى الراب زياد ظاظا والمطربة تينا، أحدث المواهب التى اكتشفها شنودة ويتولى تقديمها للجمهور فى ديو جديد بعد إعادة توزيع لأغنية «بحلم معاك»، التى غنتها من قبل الفنانة نجاة الصغيرة، حيث تم طرح الأغنية عبر موقع «يوتيوب»، وعدد من المنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية «بحلم معاك» من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور،

وألحان وتوزيع هانى شنودة.