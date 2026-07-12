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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استجابة لطلب الجمهور.. زياد ظاظا وعمرو مصطفى يحولان لحن «بعتيني ليه» إلى أغنية جديدة

الفنان عمرو مصطفى و الفنان زياد ظاظا
الفنان عمرو مصطفى و الفنان زياد ظاظا
أوركيد سامي
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يستعد الرابر زياد ظاظا ، لخوض تجربة غنائية جديدة بالتعاون مع الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بعد النجاح الذي حققه تعاونهما الأخير في أغنية «بعتيني ليه»، إذ يعمل الثنائي حاليًا على تقديم أغنية جديدة مستوحاة من لحن أثار إعجاب الجمهور خلال كواليس تحضير العمل السابق.

وكشف زياد ظاظا، خلال تصريحات تليفزيونية، عن استجابته وعمرو مصطفى لطلبات الجمهور بتقديم «اللحن الثاني» الذي ظهر بصورة غير مكتملة أثناء كواليس العمل على أغنية «بعتيني ليه»، بعدما لفتت الفكرة الموسيقية انتباه عدد كبير من المتابعين.

وأوضح ظاظا، أن اللحن ظهر خلال لقاء تليفزيوني سابق مع عمرو مصطفى، وتحديدًا عند الدقيقة 27، قبل أن يطالب الجمهور بتحويله إلى عمل غنائي متكامل وطرحه رسميًا.

وأعرب زياد ظاظا، عن سعادته بتجديد التعاون مع عمرو مصطفى، مؤكدًا أن العمل على الأغنية الجديدة بدأ بالفعل، وقال: «إحنا شغالين على الأغنية التانية وبنعملها».

كما تحدث زياد ظاظا عن إمكانية تقديم دويتو غنائي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، معربًا عن ترحيبه الكبير بالفكرة، ومؤكدًا حبه لأعمالها وأعمال الفنانة أنغام.

وقال ظاظا: «أتمنى، ليه لا؟ أنا بعشقها هي وأنغام، ومعنديش حتة الحرب بتاعت بين شيرين وأنغام، بالعكس»، مشيرًا إلى أن تقديم دويتو مع شيرين عبد الوهاب من ألحان عمرو مصطفى سيكون تجربة مميزة بالنسبة له.

وأضاف أن جيله تأثر بشكل كبير بأعمال عمرو مصطفى وألحانه، قائلًا: «إحنا اتربينا على شغله وهو غذى أمخاخنا»، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تركته أعماله الموسيقية على أجيال مختلفة من الفنانين والجمهور.

ويأتي التعاون الجديد بين زياد ظاظا وعمرو مصطفى بعد النجاح الذي حققته أغنية «بعتيني ليه»، والتي قدمت مزيجًا موسيقيًا مختلفًا جمع بين أسلوب الراب الذي يتميز به ظاظا والبصمة اللحنية المعروفة لعمرو مصطفى.

وكان زياد ظاظا قد خاض مؤخرًا تجربة موسيقية مختلفة بالتعاون مع الموسيقار هاني شنودة، من خلال إعادة تقديم أغنية «بحلم معاك» برؤية موسيقية جديدة، بمشاركة المطربة تينا، إحدى المواهب التي اكتشفها هاني شنودة.

وتُعد أغنية «بحلم معاك» من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا بصوت الفنانة نجاة الصغيرة، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان وتوزيع هاني شنودة، قبل أن تعود في نسخة جديدة بروح موسيقية مختلفة.

وفي المقابل، يعيش عمرو مصطفى حالة من النشاط والنجاح الفني، بعد مشاركته في عدد من المشروعات الغنائية خلال الفترة الأخيرة، من بينها تعاونه مع الفنان محمد حماقي في ألبوم «سمعوني» من خلال مجموعة من الأغنيات، إلى جانب تعاونه مع الفنان رامي جمال في ألبوم «دي علامة»، فضلًا عن مشاركته في ألبوم الرابر لِلا فضة.

وينتظر جمهور زياد ظاظا وعمرو مصطفى الكشف عن تفاصيل الأغنية الجديدة وموعد طرحها، خاصة بعدما جاءت فكرتها استجابة مباشرة لمطالب المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باللحن منذ ظهوره للمرة الأولى.

عمرو مصطفى زياد ظاظا اخبار الفن نجوم الفن

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