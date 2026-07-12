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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خاليه برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي
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يبحث عدد كبير من المواطنون، عن الوظائف الخاليه، التي أعلنتها وزارة العمل، بطرح مئات فرص العمل الجديدة في عدد من المحافظات، تشمل وظائف في قطاع الأمن والحراسة والفنادق والشركات، إلى جانب وظائف هندسية وإدارية، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن توفير حزمة من المزايا الوظيفية، من بينها التأمينات الاجتماعية والطبية والإقامة للمغتربين والحوافز السنوية.

الوظائف الخاليه

وظائف الأمن والحراسة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

كشفت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة للعمل في عدد من المواقع بمحافظات القاهرة والشرقية، وتشمل مناطق المعادي والعاشر من رمضان والعبور والمقطم.

الوظائف المطلوبة

15 مدير موقع.
50 مشرف أمن برواتب تتراوح بين 9 آلاف و15 ألف جنيه.
300 فرد أمن برواتب تتراوح بين 8 آلاف و8.5 ألف جنيه.
عمال نظافة من الجنسين للعمل بالمولات والشركات والبنوك في مختلف المحافظات.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للراغبين في التقديم، وهي:

المؤهل الدراسي متاح لجميع المؤهلات، سواء العليا أو المتوسطة أو الإعدادية، كما يقبل الحاصلون على شهادة محو الأمية ومن يجيدون القراءة والكتابة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و53 عاما.

المزايا الوظيفية

يحصل المقبولون على عدد من المزايا، تشمل:

توفير الإقامة والوجبات للمغتربين.
التأمين الاجتماعي.
التأمين الطبي الخاص.
زيادات سنوية على الرواتب.

الوظائف الخاليه

طريقة التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم يتم من خلال الاتصال أو التواصل عبر الرقم 01220946209، أو التوجه إلى مقر المقابلات الكائن في 25 أ عمارات العبور - صلاح سالم - بجوار محطة مترو أرض المعارض.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والحد من معدلات البطالة.

وظائف فنادق شرم الشيخ برواتب تصل إلى 15500 جنيه

كما أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، برواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 15500 جنيه وفقا للخبرة وطبيعة الوظيفة.

الوظائف المتاحة

رئيس قسم السخن.
رئيس قسم البارد "مانجيه".
3 طهاة قسم الساخن.
مشرف أماكن عامة.
مضيف.

شروط التقديم

الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
توافر خبرة سابقة في المجال المطلوب.
أن يتراوح العمر بين 20 و45 عاما.

المزايا

توفر الوظائف رواتب مجزية، مع فرصة للعمل بأحد أكبر الفنادق السياحية في منطقة خليج نعمة.

طريقة التقديم

يتم التواصل عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الرقم 01067623771.

وظائف بشركة للتطوير الزراعي برواتب حتى 10 آلاف جنيه

وتضمنت نشرة التوظيف أيضا الإعلان عن فرص عمل بإحدى شركات التطوير الزراعي، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية وحوافز وفرص للترقي.

التخصصات المطلوبة

مشرف تشغيل.
مهندس جودة.
مشرف توريدات.
مشرف صادر.
أخصائي عمليات.
فرد أمن.

شروط التقديم

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 و35 عاما.

أماكن التقديم

يمكن للراغبين في التقديم من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
مديريات العمل في مختلف المحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

الوظائف الخاليه

وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الهندسية بإحدى الشركات العاملة بمحافظة القاهرة، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، وتشمل وظائف مهندس ميكانيكا قوى، ومهندس إنشائي، ومهندس معماري، مع توفير حوافز مالية وتأمينات اجتماعية وصحية، وفرص للتدرج الوظيفي، وذلك وفقا لشروط كل وظيفة وخبرة المتقدم.

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