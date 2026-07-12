ماذا قال سكالوني بعد مواجهة الأرجنتين وسويسرا ؟

تحدّث مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن مواجهة منتخب بلاده أمام سويسرا في ربع نهائي كأس العالم FIFA 2026.



وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بعد تغلّبه على نظيره منتخب سويسرا بعد التمديد (3-1) فجر اليوم الأحد في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب "كانساس سيتي"

مدرب منتخب سويسرا ينتقد التحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين بكأس العالم



وجه مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا انتقادات قوية للتحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين في مباراة دور ربع النهائي بكأس العالم

وقال ياكين في تصريحات بعد المباراة : " لقد فرضنا أسلوبنا، وسيطرنا على مجريات اللعب، وكنا نحن من يُسيطر المباراة. ومع ذلك، جاءت البطاقة الحمراء؛ لقد عوقبنا بسبب قانون أراه من وجهة نظري غير مقبول تمامًا ولا أستطيع فهمه. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نُقصى من البطولة بهذه الطريقة، فلا أعتقد أننا كنا نستحق هذه النهاية اليوم.

وواصل مدرب سويسرا قائلا : في رأيي، فإن لاعبي فريقي هم الأبطال الحقيقيون؛ لقد وضعوا كل ما يملكون من قلب وشغف في أدائهم اليوم. أنا فخور بهم للغاية، وهم كذلك يشعرون بالفخر، لكن أن يتخذ الحكم هذا القرار الخاطئ ويتدخل بتلك الطريقة، فهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، إنها حالة تكررت كثيرًا في السابق، وكان يكتفي فيها بمنح بطاقة صفراء، وأراها من وجهة نظري خطأً غير مؤذٍ، هذا إن كان هناك خطأ من الأساس."

وأختتم المدرب قائلا : أعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، لكن هذا القانون دمر مباراتنا اليوم، وهو أمر مؤلم بشكل لا يصدق، الإقصاء بهذه الطريقة يوجع كثيرًا، ولسوء الحظ، علينا أن نتقبل الأمر الواقع، لكن يمكنني القول بأننا فخورون جدًا بما قدمناه من أداء خلال هذه البطولة، والآن، لقد خرجنا منها، وهذه هي الحقيقة المرة للأسف."