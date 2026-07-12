قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 بكأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

واستفاد المنتخب الأرجنتيني من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أكمل منتخب سويسرا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية والسبعين، إثر طرد المهاجم بريل إمبولو بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب مراجعة الحالة بواسطة تقنية حكم الفيديو.

افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل كرة ركنية نفذها ليونيل ميسي بإتقان داخل منطقة الجزاء، ليرتقي فوق المدافعين ويوجه ضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس السويسري.

واستمرت الأفضلية الأرجنتينية حتى تمكن المنتخب السويسري من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والستين، عندما قاد دان ندوي هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس إيميليانو مارتينيز من التصدي لها.

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، اتجهت المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته مستفيدًا من التفوق العددي، ليسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة بعد المائة، قبل أن يختتم لاوتارو مارتينيز الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، مؤكدًا عبور منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

تشكيل منتخب الأرجنتين

بدأ المنتخب الأرجنتيني اللقاء بتشكيل ضم إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه نيكولاس تاجليافيكو، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وناهويل مولينا في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك لياندرو باريديس، وإنزو فيرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، ورودريجو دي باول، بينما قاد الهجوم الثنائي ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، ليقودا المنتخب إلى انتصار ثمين والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

مباراة الأرجنتين وإنجلترا 

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا قويًا مع منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، بعدما نجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز عقبة النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

منتخب الأرجنتين الأرجنتين سويسرا منتخب سويسرا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

خلال الفعالية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في قمة "تحول التعليم" بباريس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد