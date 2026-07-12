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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي vs لامين يامال.. كسر العقدة أم فرض السيطرة في قمة فرنسا وإسبانيا؟

مبابي ولامين يامال
مبابي ولامين يامال
حسن العمدة
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية، خاصة أنه يشهد فصلًا جديدًا من الصراع بين كيليان مبابي ولامين يامال، اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في الوقت الحالي.

مبابي.. مهمة صعبة لإنهاء التفوق الإسباني

يخوض كيليان مبابي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في البطولة، إذ يتصدر قائمة هدافي فرنسا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 3 أخرى، وكان العنصر الأبرز في قيادة "الديوك" إلى نصف النهائي عقب تخطي المغرب في الدور السابق.

ورغم تألقه اللافت، فإن مبابي يدخل اللقاء وهو يحمل تحديًا من نوع آخر، يتمثل في إنهاء سلسلة النتائج السلبية أمام لامين يامال في المواجهات الحاسمة، إذ لم ينجح حتى الآن في فرض تفوقه على النجم الإسباني في اللقاءات الإقصائية، ما يمنح المواجهة بعدًا نفسيًا إلى جانب أهميتها الفنية.

لامين يامال.. أرقام تمنحه الأفضلية

على الجانب الآخر، يدخل لامين يامال المباراة بثقة كبيرة مدعومة بأرقام مميزة أمام مبابي، بعدما نجح في التفوق عليه في معظم المواجهات المباشرة، خاصة في المباريات الإقصائية، مع مساهمات حاسمة سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وتشير الإحصائيات إلى أن يامال حقق الفوز في 8 من أصل 10 مواجهات مباشرة أمام مبابي، كما لعب دورًا بارزًا في انتصار إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي يورو 2024، وكذلك في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

تفوق امتد إلى الكلاسيكو

ولم يتوقف الصراع بين النجمين عند حدود المنتخبات، بل امتد أيضًا إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث تفوق لامين يامال بقميص برشلونة في أغلب مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد الذي يقوده مبابي، وهو ما انعكس على نجاحات الفريق الكتالوني خلال تلك الفترة.

صدام تكتيكي منتظر

ومن الناحية الفنية، ينتظر عشاق الكرة مواجهة من طراز خاص، إذ يعتمد مبابي على سرعته الكبيرة والانطلاق خلف الدفاعات واستغلال المساحات، بينما يتميز يامال بمهاراته الفردية العالية وقدرته على صناعة الفرص والتحكم في إيقاع اللعب داخل المساحات الضيقة.

ولا تمثل المباراة مجرد صراع على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم، بل تعد اختبارًا جديدًا في المنافسة بين اثنين من أبرز نجوم الجيل الحالي، حيث يسعى مبابي لتأكيد مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم، في حين يطمح يامال إلى مواصلة فرض نفسه كقائد للجيل الجديد وكتابة فصل جديد من تفوقه في هذه المواجهة الخاصة.

فرنسا وإسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم كيليان مبابي لامين يامال

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