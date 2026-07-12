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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي ستخرج نجوم عالميون يسيرون على خطى صلاح ومرموش

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد
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طالب النائب محسن حتة عضو مجلس النواب ، الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالبدء الفوري في تبني مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق مشروع قومي للكشافة المجردة لاكتشاف المواهب الرياضية ، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة رياضية وشبابية واسعة، والاستفادة من الطاقات الكامنة لدى أبناء مصر في مختلف المحافظات.

وشرح حتة في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن نجاح المشروع يتطلب إنشاء قطاع مستقل للكشافة المجردة بوزارة الشباب والرياضة، يتمتع بميزانية وموارد مالية مستقلة، يضمن استدامة عمله وقدرته على الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية، بعيدًا عن المركزية والجهود الفردية او الموسمية.

وأوضح محسن حتة أن هذا القطاع يجب أن يضم فرقًا متخصصة تجوب المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بصورة دورية، مع تنظيم مسابقات واختبارات لاكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، بما يضمن الوصول إلى أفضل العناصر، خاصة في المناطق التي لم تحظَ بفرص كافية لإظهار مواهبها.

مصر تمتلك كنزًا بشريًا هائلًا من المواهب

وأشار عضو مجلس النواب أن مصر، عدد سكانها حوالي 120 مليون مواطن، تمتلك كنزًا بشريًا هائلًا من المواهب، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالبحث عن هذه المواهب وصقلها مبكرًا، وأن من بين ملايين الأطفال والشباب يمكن أن يخرج نجوم عالميون جدد يسيرون على خطى محمد صلاح ومرموش وغيرهم من النماذج المصرية المشرفة.

وأضاف أن اكتشاف المواهب يجب أن يتحول إلى مشروع وطني مستدام يعتمد على قواعد بيانات حديثة، وبرامج تدريب وتأهيل، وشراكات مع الاتحادات الرياضية والأندية، حتى تصبح عملية صناعة الأبطال جزءًا من منظومة مؤسسية متكاملة، تسهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد خلال لقائه مع المنتخب الوطني لكرة القدم في العلميين ، على ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاختيار المواهب الشابة وفقاً للكفاءة الفنية، مؤكداً استعداد الدولة لدعم الكفاءات لبناء أجيال جديدة.

محسن حتة مجلس النواب الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المواهب الرياضية

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