البرلمان العربي يعزي دولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفقيد رحمه الله رسّخ مسيرة التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والدفاع عنها، بما تركه من إرث سياسي وتنموي بارز على المستويات الخليجية والعربية والدولية.

وفاة الشيخ حمد بن خليفة

ودعا رئيس البرلمان العربي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري، الصبر والسلوان.

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ دولة قطر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.