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الأسعار من 50 جنيهًا.. تفاصيل وطريقة حجز حفل المنتخب في ستاد القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأسعار من 50 جنيهًا.. تفاصيل وطريقة حجز حفل المنتخب في ستاد القاهرة

منتخب مصر
منتخب مصر
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

​أعلنت منصة "تذكرتي" رسميًا، عن طرح تذاكر احتفالية منتخب مصر الوطني والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي، تحت شعار "100 مليون شكر.. تعال بتيشرت المنتخب وشارك الفرحة".

و​تأتي هذه الاحتفالية تكريمًا لجهود الفراعنة وإتاحة الفرصة للجماهير المصرية للاحتفال مع لاعبيها في ليلة كروية مميزة ومبهجة.

تكريم منتخب مصر

​موعد ومكان احتفالية منتخب مصر

المكان: ستاد القاهرة الدولي.

التاريخ: يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2026.

التوقيت: تنطلق الاحتفالية في تمام الساعة 09:00 مساءً وتستمر حتى الساعة 11:59 مساءً.

​أسعار تذاكر احتفالية المنتخب (حسب الفئات)

و​فتحت المنصة باب الحجز بأسعار متفاوتة ومناسبة لجميع فئات الجماهير المشجعة، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

  • الدرجة الثالثة (CAT 3): 50 جنيهًا
  • الدرجة الأولى علوي (CAT 1 Upper): 150 جنيهًا
  • الدرجة الأولى سفلي يسار (CAT 1 Left Lower): 150 جنيهًا
مصر ضد الأرجنتين
  • الدرجة الأولى سفلي يمين (CAT 1 Right Lower): 150 جنيهًا
  • المقصورة / كبار الشخصيات (VIP): 500 جنيه

الشروط والحد الأقصى للحجز

و​أوضحت الجهة المنظمة للاحتفالية أن هناك حدًا أقصى لعدد التذاكر المسموح بحجزها للحساب الواحد، حيث يمكن للمستخدم حجز ما يصل إلى 5 تذاكر فقط للعرض الواحد، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير وعائلاتهم للحضور والمشاركة في هذا الحدث الوطني الاستثنائي.

 مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

وقد اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما أُسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي، التي شهدت مواجهات قوية ومثيرة حسمت هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

بعثة المنتخب المصري لكرة القدم

وكان منتخب فرنسا أول المنتخبات التي ضمنت العبور إلى نصف النهائي، بعد ما تفوق على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في مواجهة قدّم خلالها المنتخب الفرنسي أداءً مميزًا مكّنه من مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوز صعب على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور المقبل بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة.

كما تمكن منتخب إنجلترا من التأهل إلى نصف النهائي عقب انتصاره على منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عودة قوية من المنتخب الإنجليزي، ليواصل حلمه في استعادة لقب كأس العالم.

منتخب مصر

واختتمت منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة مثيرة جمعت بين الأرجنتين وسويسرا، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي.

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