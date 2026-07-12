الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار العلمين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين .

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس رحّب بسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، في إطار زيارة أخوية؛ مشددًا على ما يحظى به الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات الشقيقة من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها في ضوء متانة وعمق العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه وتقديره الكبيرين للرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى حفاوة الاستقبال، مؤكداً على ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين تناولا مجمل العلاقات الثنائية، فضلاً عن تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة.