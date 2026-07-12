زلاتان يهاجم مادويكي: إنجلترا لعبت بـ10 لاعبين.. وكان يجب استبداله

وجه النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش انتقادات لاذعة إلى نوني مادويكي، جناح منتخب إنجلترا، بعد الأداء الذي قدمه في الشوط الأول أمام منتخب النرويج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم أي إضافة واستحق الخروج بين الشوطين.

وشارك مادويكي أساسيًا على الجناح الأيمن في تشكيلة المدير الفني توماس توخيل خلال المباراة التي أقيمت في ميامي، لكنه فشل في ترك بصمة هجومية مؤثرة.

بداية مخيبة لمادويكي

وجاءت أولى اللقطات السلبية للاعب منذ الدقيقة الأولى، بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من إليوت أندرسون، لكنه أرسل الكرة خارج الملعب، قبل أن يفشل في أكثر من محاولة لاختراق الجبهة اليمنى أو التفوق على المدافع المكلف بمراقبته.

زلاتان: إنجلترا لعبت وكأنها ناقصة

وعقب نهاية الشوط الأول، قال إبراهيموفيتش خلال تحليله للمباراة عبر شبكة "فوكس": "إنجلترا تلعب حتى الآن وكأنها منقوصة بلاعب واحد".

وأضاف: "مادويكي موجود على أرض الملعب، لكن في كل مرة تصل إليه الكرة يتخذ القرار الخاطئ، كما أنه يسير في الملعب".

وتابع: "لو كنت مكان توماس توخيل، لقمت باستبداله لأنه لم يقدم أي شيء، وحتى فترة التوقف لشرب المياه لم تساعده".

توخيل ينفذ ما طالب به زلاتان

وجاءت تصريحات زلاتان بعد أن شوهد توماس توخيل وهو يمنح مادويكي تعليمات خاصة خلال فترة التوقف لشرب المياه في منتصف الشوط الأول، في محاولة لتحسين أدائه.

لكن المدرب الألماني اتخذ قرارًا حاسمًا مع بداية الشوط الثاني، بعدما استبدل مادويكي ودفع بزميله في آرسنال بوكايو ساكا، رغم معاناة الأخير من مشكلة في وتر أخيل طوال البطولة.

تغييرات أخرى في إنجلترا

كما شهدت الاستراحة بين الشوطين خروج لاعب الوسط ديكلان رايس، الذي عانى من المرض خلال الأيام الماضية، وكان مهددًا بالإيقاف، ليشارك بدلًا منه إيبيريتشي إيزي.

وفي النهاية، نجح منتخب إنجلترا في قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل جود بيلينجهام هدف الانتصار في الوقت الإضافي، ليقود "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.