توخيل: فخور بتأهل إنجلترا.. لكن يجب أن نقدم أداءً أفضل

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه يشعر بالفخر بعد قيادة "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن فريقه لا يزال قادرًا على تقديم مستويات أفضل، رغم الفوز المثير على منتخب النرويج بنتيجة 2-1.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام النرويج إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية جود بيلينجهام، ليواصل مشواره في البطولة ويحجز مقعده في المربع الذهبي.

توخيل يشيد بروح اللاعبين

وجاءت تصريحات توخيل بعدما أكد جود بيلينجهام، الفائز بجائزة رجل المباراة، أن لاعبي إنجلترا بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء.

وقال بيلينجهام عقب المباراة: "كانت مباراة شاقة للغاية، وجميع اللاعبين قدموا مجهودًا رائعًا، ولذلك فإن احترامي وتقديري يذهبان لكل من كان داخل الملعب".

ورد توخيل خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "بالتأكيد، لا أحد يختلف مع ذلك. أنا معجب بالمجهود الذي بذله اللاعبون، وبالروح الجماعية، والإيمان، والقدرة على تجاوز الصعوبات والقتال وإيجاد طرق لتحقيق الفوز. كل ذلك كان على أعلى مستوى، وهم يستحقون الإشادة".

الأداء يحتاج إلى تطوير

ورغم سعادته بالتأهل، أكد المدرب الألماني أن الأداء الفني لم يكن بالمستوى الذي يطمح إليه.

وقال: "لكنني أيضًا مدرب كرة قدم، وأعتقد أننا نستطيع تقديم أداء أفضل. بشكل عام، لا أرى أنها كانت مباراة على مستوى عالٍ، فقد قدمنا مباريات أفضل من قبل، ولذلك فإن عقلي التحليلي والمدرب بداخلي لا يزال يرى أننا نستطيع، بل ويجب علينا، تقديم كرة قدم أفضل".

بيلينجهام وكين يصنعان الفارق

وأشار توخيل إلى أن جود بيلينجهام وهاري كين تحملا العبء الهجومي الأكبر في البطولة، بعدما سجلا 12 هدفًا من أصل 13 أحرزها المنتخب الإنجليزي.

وقال: "نحتاج إلى تطوير أدائنا الهجومي حتى نمنح لاعبين آخرين، إلى جانب بيلينجهام وكين، فرصًا أفضل للوصول إلى مناطق التسجيل".

وأضاف: "لكن بالطبع هما لاعبان حاسمان. إنهما يحبان تحمل المسؤولية، ويملكان الجودة، ويظهران في اللحظات الحاسمة، لذلك لا توجد أي مشكلة في ذلك".

وتابع: "لسنا بحاجة إلى الشعور بالأسف لأن هذين اللاعبين يمثلان منتخبنا ويحسمان المباريات لصالحنا. إنه أمر مثير للإعجاب، فكلاهما من أفضل اللاعبين، وقد وجدا طريقة فعالة للغاية للعب معًا".

لست غير راضٍ عن الفريق

ونفى توخيل أن يكون غاضبًا أو غير راضٍ عن فريقه بعد التأهل، موضحًا أن انتقاداته تقتصر على الجانب الفني فقط.

وقال: "لا، إطلاقًا، لست غير راضٍ عن النتيجة أو عن الفريق".

توضيح أكبر

وأضاف: "ربما أحتاج إلى توضيح أكبر. لا شك أنني فخور وسعيد، وأشعر بارتباط كبير بهذا الفريق، لأن اللاعبين يفعلون كل ما يلزم من أجل التقدم خطوة جديدة. إنهم يرفضون الخسارة ويتجاوزون العقبات والصعوبات".

واختتم المدير الفني لمنتخب إنجلترا تصريحاته قائلاً: "نريد أن نستخرج أفضل ما لدينا، لأن الأداء الكبير يساعدك على الفوز بالمباريات. هذه هي الحقيقة، ولذلك فإن المدرب بداخلي ليس راضيًا تمامًا، ولست سعيدًا بنسبة 100% بالطريقة التي لعبنا بها، وما زلت متمسكًا بهذا الرأي".