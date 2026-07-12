هالاند: وضعنا النرويج على خريطة كرة القدم العالمية.. وأتمنى تتويج إنجلترا بعد إقصائنا

أعرب إيرلينج هالاند، قائد منتخب النرويج، عن فخره بالمشوار التاريخي الذي قدمه منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ النرويج يعد إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير، رغم الخسارة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي.

وودع المنتخب النرويجي منافسات البطولة عقب مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ميامي، بعدما نجح منتخب إنجلترا في حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

هالاند: قدمنا مباراة مشرفة

وقال مهاجم مانشستر سيتي، في تصريحات عقب اللقاء: "خسرنا المواجهة أمام إنجلترا، لكننا بكل تأكيد قدمنا مباراة قوية ومشرفة".

وأضاف: "مع بعض القرارات التحكيمية المختلفة، كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا، لكن في هذا المستوى من المنافسة، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق بين الفوز والخسارة".

إنجاز تاريخي للنرويج

وأكد هالاند أن الإنجاز الحقيقي لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يتمثل في المكانة التي باتت تحتلها النرويج على الساحة الكروية العالمية.

وقال: "الأداء الجيد شيء مهم، والفوز التاريخي على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمر رائع، لكن أعتقد أن الطريقة التي وضعنا بها النرويج على خريطة كرة القدم العالمية هي أكثر ما يجعلني أشعر بالفخر".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل أول وصول لمنتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

نظرة إلى المستقبل

وأبدى هالاند تفاؤله بمستقبل المنتخب النرويجي، مؤكدًا أن الجيل الحالي يمتلك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة في البطولات المقبلة.

وقال: "آمل أن نتمكن من بناء شيء حقيقي ومستدام من أجل بطولة كأس أوروبا المقبلة وكؤوس العالم القادمة، لأن جيلنا الحالي استثنائي ويملك إمكانات هائلة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا المشوار غيّر النرويج ككل، وغيّرني أنا شخصيًا أيضًا. لقد كانت تجربة لا تُنسى بكل المقاييس".

دعم خاص لإنجلترا

وعند سؤاله عن المنتخب الذي سيشجعه فيما تبقى من منافسات البطولة، كشف هالاند عن ميوله نحو منتخب إنجلترا، قائلاً بابتسامة: "بالطبع أتمنى أن تحقق إنجلترا النجاح وتذهب بعيدًا في البطولة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أنني امتلكت قميص منتخب إنجلترا قبل أن أمتلك قميص منتخب النرويج عندما كنت طفلًا صغيرًا"، في إشارة إلى ارتباطه المبكر بكرة القدم الإنجليزية.