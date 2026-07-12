المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تظلمات الدبلومات الفنية 2026
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بدأت لجنة النظام والمراقبة بتلقى طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2026 من يوم السبت 11 يوليو الجارى.
ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
- يقوم القالب بسداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل التعليمية عبر حساب تظلمات تعليم ثانوى فني بإحدى مكاتب البريد السلام
- ضرورة احضار أصل وصورة ايصالات السداد المطلوبة بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومى عند الحضور للاطلاع بالكنترول.
- يقوم الطالب بالتسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بالتظلمات والمرسل لجميع المدارس -
https://forms.cloud.microsoft/r/KzXSDxku^m?origin=lprLink
- يقوم بتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها وسوف يظهر له في النهاية بعد تسجيل جميع البيانات صفحة بميعاد الاطلاع.
- يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته عن طريق بطاقة الرقم القومي.
- يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج اجابه وذلك طبقاً للقرار الوزاري ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤.
- طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤ يقوم الطالب باستلام صورة كراسة اجابته البوكليت في المواد المتظلم فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:
- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.
- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج لكراسة الإجابة.
- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً.
- الخطا في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.
- يقوم الطالب بتسليم كراسة اجابته (البوكليت وبرفق بها ورقة الملاحظات ويقوم بالتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع.
- تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للقرار الوزاري وبعد ظهور نتيجة التظلم يتم الاتصال بالطالب على رقم المحمول المسجل على رابط التظلمات لإبلاغه بالنتيجة..