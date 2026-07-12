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المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026

وزير التربية والتعليم0
وزير التربية والتعليم0
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  تفاصيل تظلمات الدبلومات الفنية 2026 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بدأت لجنة النظام والمراقبة بتلقى طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2026  من يوم السبت 11 يوليو الجارى.

ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026

  • يقوم القالب بسداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل التعليمية عبر حساب تظلمات تعليم ثانوى فني بإحدى مكاتب البريد السلام
  •  ضرورة احضار أصل وصورة ايصالات السداد المطلوبة بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومى عند الحضور للاطلاع بالكنترول.
  •  يقوم الطالب بالتسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بالتظلمات والمرسل لجميع المدارس -

https://forms.cloud.microsoft/r/KzXSDxku^m?origin=lprLink 

  •  يقوم بتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها وسوف يظهر له في النهاية بعد تسجيل جميع البيانات صفحة بميعاد الاطلاع.
  •  يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته عن طريق بطاقة الرقم القومي.
  •  يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج اجابه وذلك طبقاً للقرار الوزاري ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤.
  • طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤ يقوم الطالب باستلام صورة كراسة اجابته البوكليت في المواد المتظلم  فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:
  • وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.
  • عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج لكراسة الإجابة.
  • عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً.
  •  الخطا في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.
  • يقوم الطالب بتسليم كراسة اجابته (البوكليت وبرفق بها ورقة الملاحظات ويقوم بالتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع.
  •  تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للقرار الوزاري وبعد ظهور نتيجة التظلم يتم الاتصال بالطالب على رقم المحمول المسجل على رابط التظلمات لإبلاغه بالنتيجة..
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 تظلمات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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