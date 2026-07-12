الأردن: سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل أراضينا و لن نسمح بتحويل المملكة لساحة صراع

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم، سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في مواقع متفرقة داخل المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت فورًا إلى مواقع سقوط الصواريخ، حيث عملت على تأمينها والتعامل مع المخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الموقف ميدانيًا.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية أو لتهديد أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الجيش سيتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

كما أكد أن جميع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي تهديد محتمل، بما يضمن حماية أمن المملكة والحفاظ على سيادتها.