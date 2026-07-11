الأردن والإمارات يؤكدان دعم التهدئة الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركّزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة.

وأكد الصفدي والشيخ عبدالله - خلال الاتصال الهاتفي - ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، ويكرّس الأمن والاستقرار الدائمين.

وشدد الجانبان على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات.